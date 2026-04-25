Russia nel buio digitale | banche e web bloccati dal blackout

Da diversi giorni, in Russia sono stati interrotti i servizi digitali di molte banche e siti web, con un blackout che ha coinvolto anche il blocco delle VPN. Questa misura impedisce ai cittadini di effettuare pagamenti elettronici e di aggiornare i software nazionali, creando disagi significativi nell’uso delle piattaforme online. La situazione si concentra principalmente nel settore bancario e tra i servizi web più diffusi nel paese.

?? Cosa sapere Blackout digitale in Russia blocca siti web e servizi bancari da diversi giorni. Il blocco delle VPN paralizza i pagamenti elettronici e l'aggiornamento dei software nazionali. Da Volzhkij a Kaluga, il blackout digitale che ha paralizzato la Russia da diversi giorni sta trasformando la vita quotidiana in un ritorno forzato agli anni Ottanta, con smartphone bloccati e servizi essenziali inaccessibili. La rete russa è in una fase di profonda oscurità. Gli utenti si trovano impos .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Russia nel buio digitale: banche e web bloccati dal blackout Notizie correlate Blackout digitale a Ravenna: servizi bloccati mercoledìMercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 14, l’Unione della Romagna Faentina ha annunciato un’interruzione totale dei servizi digitali nella provincia... Orosei offline: cava, imprese e servizi bloccati dal blackoutOrosei Sotto Assedio: La Connessione Fantasma che Stretta il Tessuto Economico e Sociale. Approfondimenti e contenuti In Russia girano cani randagi con pettorine che fungono da hotspot, l'obiettivo è garantire internet in caso di blackoutPasseggiando per la città russa di Ekaterinburg ci si potrebbe imbattere in alcuni cani con una pettorina arancione. Anche se sembra strano, serve a trasmettere il segnale internet. Sono i cani ... wired.it Ucraina al buio dopo i raid russi: colpite le infrastrutture energetiche e bloccati i voli in PoloniaL’alimentazione elettrica è stata interrotta in vaste aree dell’Ucraina a seguito degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche del Paese. Lo ha annunciato l’autorità energetica ucraina, ... affaritaliani.it