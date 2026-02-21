Orosei offline | cava imprese e servizi bloccati dal blackout

Un blackout ha causato l’interruzione di servizi, imprese e comunicazioni a Orosei, lasciando il paese senza connessione internet e telefonica. La mancanza di rete blocca attività commerciali e i contatti quotidiani tra cittadini e aziende. Le ripercussioni si fanno sentire anche nelle strutture pubbliche, che faticano a funzionare normalmente. La causa del guasto sembra essere legata a problemi tecnici sulla rete principale. La situazione rimane critica e le autorità stanno intervenendo per ripristinare il servizio.

Orosei Sotto Assedio: La Connessione Fantasma che Stretta il Tessuto Economico e Sociale. La situazione di isolamento tecnologico che affligge Orosei e i territori limitrofi sta raggiungendo una fase critica, con ripercussioni sempre più pesanti sul tessuto economico e sulla vita quotidiana dei residenti. L'allarme lanciato da Confindustria Sardegna Centrale, attraverso il suo presidente Pierpaolo Milia, dipinge un quadro di crescente frustrazione e preoccupazione per una crisi che sembra non trovare soluzione. Da diverse settimane, infatti, la telefonia fissa, la connessione internet e la rete mobile sono teatro di malfunzionamenti persistenti, interessando operatori di rilievo come TIM e Vodafone.