Rugby Serie A Élite | trionfi e colpi di scena stravolgono la classifica

Nella diciottesima giornata della Serie A Élite di rugby, Petrarca, Rovigo e Lyons hanno ottenuto vittorie importanti. Le partite si sono concluse con risultati che hanno influenzato profondamente la classifica. Le squadre in campo hanno dimostrato determinazione, portando a casa punti fondamentali per le rispettive posizioni. La giornata è stata caratterizzata da colpi di scena e risultati inattesi che hanno movimentato il torneo.

? Cosa sapere Petrarca, Rovigo e Lyons vincono i match della diciottesima giornata di Serie A Élite.. I risultati stravolgono la classifica in vista dei play-off con il Rovigo a 62 punti.. Sabato 25 aprile 2026, tre partite simultanee di Serie A Élite hanno scosso le gerarchie del campionato con risultati che stravolgono la classifica in vista dei play-off: il Petrarca ha vinto a Viadana, il Rovigo ha travolto le Fiamme Oro e i Lyons hanno superato i Rangers Vicenza. Il sabato pomeriggio della XVIII giornata si è aperto con un duello tattico tra Vicenza e Sitav Lyons. I padron di casa hanno preso il comando grazie al piede di Heymans e alla schiacciata di Zago, ma la reazione piacentina è stata immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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VALORUGBY - VIADANA | Giornata 4 | Serie A Elite | Highlights

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