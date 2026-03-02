Rugby Colorno si ritira dalla Serie A Élite | riscritta la classifica del campionato

Il Rugby Colorno 1975 ha annunciato il ritiro dalla Serie A Élite Maschile 2025-2026. La decisione comporta una modifica nella classifica del campionato e riflette le difficoltà del club emiliano. La squadra non parteciperà alle prossime partite ufficiali, lasciando un vuoto nel torneo. La crisi del club ha portato a questa scelta, che modifica il quadro della massima divisione nazionale.

Il Rugby Colorno 1975 si ritira dalla Serie A Élite Maschile 2025-2026: la crisi del club emiliano porta alla rinuncia a disputare le ultime 7 giornate del massimo campionato italiano, con conseguente riscrittura della classifica, dalla quale vengono depennati i punti conquistati finora contro la squadra esclusa dalla graduatoria. Il comunicato stampa della FIR: " La Federazione Italiana Rugby ha preso atto della rinuncia della Società Rugby Colorno 1975 a partecipare al Campionato Italiano di Serie A Élite Maschile 202526. Conseguentemente alla rinuncia della Società Rugby Colorno 1975, il Giudice Sportivo Nazionale – sulla base dei regolamenti vigenti – ha disposto l'adeguamento della classifica del massimo campionato nazionale maschile ".