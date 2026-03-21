Rugby Serie A Elite | Rovigo vince il derby col Petrarca e mette nei guai Padova nella corsa playoff

Nella tredicesima giornata della Serie A Elite di rugby, la Femi-CZ Rovigo ha vinto il derby contro il Petrarca Padova, rimanendo in prima posizione in classifica. La partita si è conclusa con la vittoria dei rossoblù, mentre il risultato ha complicato la posizione di Padova nella corsa ai playoff. Il match ha visto entrambe le squadre impegnate in una sfida intensa e combattuta.

La tredicesima giornata della Serie A Elite conferma la Femi-CZ Rovigo in vetta alla classifica dopo il successo nel derby d’Italia contro il Petrarca Padova. Al “Battaglini” i Bersaglieri si impongono 30-6 al termine di una sfida controllata sin dalle prime battute, ma chiusa definitivamente solo nell’ultimo quarto di gara. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato sul 9-6, i rossoblù cambiano passo nella ripresa: la meta di Diederich Ferrario e una meta tecnica scavano il solco decisivo, prima del sigillo finale che certifica una vittoria pesante sia sul piano del morale sia per la classifica. Alle spalle della capolista, la lotta resta serratissima e si infiamma ulteriormente dopo questo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Serie A Elite: Rovigo vince il derby col Petrarca e mette nei guai Padova nella corsa playoff Articoli correlati Rugby: in Serie A Elite vittorie per Fiamme Oro, Rovigo e (a fatica) PadovaSi è conclusa oggi la decima giornata del massimo campionato italiano di rugby e dopo i successi di ieri di Valorugby Emilia e Viadana, le prime... Rugby, Serie A 2026: successi con bonus nella dodicesima giornata per Petrarca, Rovigo e ViadanaTre i match che sono andati in scena oggi per la dodicesima giornata della regular season Serie A Elite di rugby 2026. Una raccolta di contenuti su Rugby Serie A Elite Rovigo vince il... Temi più discussi: Serie A Elite: risultati e classifica dopo il 12esimo turno, grande scontro tra Petrarca e Fiamme Oro; Serie A Elite Femminile, terminata la Regular Season: tutti i verdetti della prima parte di stagione; Rugby. Serie A Elite maschile: Rovigo-Petrarca - 13a g.ta; Rugby serie A Elite – Si riparte: il Viadana punta a fare bottino pieno nella tana dei Lyons. Rugby, Serie A Elite: Rovigo vince il derby col Petrarca e mette nei guai Padova nella corsa playoffLa tredicesima giornata della Serie A Elite conferma la Femi-CZ Rovigo in vetta alla classifica dopo il successo nel derby d’Italia contro il Petrarca ... oasport.it Serie A Élite femminile: Villorba-Colorno, semifinale da dentro o fuoriIl penultimo step della Serie A Elite Femminile 2025/26 si appresta ad avere un epilogo nel weekend, quando le quattro formazioni che hanno concluso la regular season nelle posizioni di vertice si sco ... sportparma.com Sport: Anzil, eventi di rugby in Pordenone capitale della cultura. "Pordenone Capitale italiana della Cultura nel 2027 si arricchirà anche di eventi sportivi, dedicati anche al rugby, per ampliare il programma di una stagione di grande sviluppo e un'occasione un facebook I 23 Leoni per la gara interna con gli @ospreys Round 13 @URCOfficial 21.03.2026 #WeAreLions #BenettonRugby #BENvOSP x.com