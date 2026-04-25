Durante la partita di rugby del Sei Nazioni, l’Italia ha sconfitto la Scozia con un punteggio di 41-14 allo stadio Lanfranchi di Parma. La squadra italiana ha segnato sette mete, ottenendo una vittoria significativa. Questa vittoria rappresenta il primo successo dell’Italia nel torneo del 2026 e ha portato alla conquista di punti importanti nella classifica. La gara si è svolta con ritmo intenso e molte azioni offensive da parte di entrambe le squadre.

? Cosa sapere L'Italia batte la Scozia 41-14 con sette mete allo stadio Lanfranchi di Parma.. Il trionfo di Roselli garantisce la prima vittoria italiana nel Sei Nazioni 2026.. Le Azzurre travolgono la Scozia per 41-14 allo stadio Lanfranchi di Parma, segnando la prima vittoria nel Sei Nazioni 2026 grazie a una prestazione che ha sette mete totali e il dominio assoluto del gioco. La squadra diretta da Roselli ha imposto un ritmo asfissiante fin dal fischio d’inizio, sfruttando una gestione magistrale del punto d’incontro che ha permesso di neutralizzare ogni tentativo di reazione scozzese. Il controllo territoriale è stato totale, trasformando ogni possesso in un’occasione pericolosa e mantenendo le avversarie costantemente schiacciate nella propria metà campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rugby Sei Nazioni: l’Italia travolge la Scozia con 7 mete e un 41-14

Incontro internazionale - Italia XV v Scozia A

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