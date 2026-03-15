Rugby Sei Nazioni Under 20 | prima vittoria azzurra! Col Galles soffre troppo ma si impone

L’Italia Under 20 ha conquistato la sua prima vittoria nel torneo Sei Nazioni, superando il Galles 20-13 a Newport. La partita è stata difficile per gli azzurrini, che hanno dovuto lottare duramente contro una squadra avversaria che ha messo in difficoltà la loro difesa. Il risultato finale ha permesso all’Italia di ottenere i primi tre punti nel campionato.

L’Italia Under 20 chiude con una vittoria sofferta a Newport, battendo il Galles 20-13 al termine di una partita molto più complicata di quanto dica il conto delle mete. Gli azzurri vanno infatti a segno quattro volte contro una sola marcatura dei padroni di casa, ma tra errori dalla piazzola, occasioni sprecate e un finale giocato in apnea rischiano comunque di vedere sfumare il successo. Dopo un primo tempo equilibrato, i ragazzi italiani prendono il controllo nella ripresa grazie alla superiorità in mischia e alle mete di Pelli e Fardin, ma non riescono a chiudere il match quando ne hanno l’opportunità e devono resistere fino all’ultimo assalto gallese prima di poter festeggiare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni Under 20: prima vittoria azzurra! Col Galles soffre troppo, ma si impone Articoli correlati LIVE Galles-Italia 0-0, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: britannici in attacco, ma ottima difesa azzurra18' Italia che in difesa non sta placcando benissimo, concedendo troppi metri agli avversari. Rugby, oggi c’è Galles-Italia: in caso di vittoria, gli azzurri chiuderebbero il Sei Nazioni con più vittorie che sconfitteOggi l’Italia del rugby scende in campo per fare la storia: vincendo contro il Galles, chiuderebbe il Sei Nazioni con più vittorie che sconfitte. Il 6 Nazioni U20 inizia in salita!!! - Commento a caldo Italia 10 Scozia 36 Tutti gli aggiornamenti su Sei Nazioni Under Temi più discussi: Sei Nazioni U20: l’Inghilterra batte l’Italia 37-17 a Monigo; Sei Nazioni U20, Inghilterra batte Italia 37 a 17; Sei Nazioni under 20: a Treviso arriva l’Inghilterra, l’Italia cerca il salto di qualità. La preview del match; Under 20: l'Italrugby spera, tiene un'ora, fa tre mete... E poi cade anche con l'Inghilterra. Rugby, Sei Nazioni Under 20: prima vittoria azzurra! Col Galles soffre troppo, ma si imponeL’Italia Under 20 chiude con una vittoria sofferta a Newport, battendo il Galles 20-13 al termine di una partita molto più complicata di quanto dica il ... oasport.it Sei Nazioni Under 20: l'Italia di scena a Newport, obiettivo battere il GallesDomenica alle 14.00 l'Italia Under 20 torna in campo per l’ultima giornata del Sei Nazioni di categoria: appuntamento al Rodney Parade Stadium di Newport contro il Galles (diretta TV su Sky Sport Aren ... sport.sky.it I due giovani giocheranno dal primo minuto anche nell’ultimo turno del ‘Sei Nazioni’ under 20 facebook Piatto forte con il Sei Nazioni e il Sei Nazioni Under 20, ma ci sarà anche l'Italia XV, il Rugby Europe Championship e il rugby a 7 x.com