Ruffano Cavallo si ricandida senza sfidanti | Torno con più determinazione

A Ruffano, dopo un periodo di commissariamento, Antonio Cavallo si ricandida alle prossime elezioni amministrative. Non sono stati annunciati altri candidati, e Cavallo afferma di tornare con maggiore determinazione. Era stato coinvolto in un procedimento giudiziario che aveva portato alle sue dimissioni e a un periodo di detenzione, ma ora si propone nuovamente come candidato. Nessun altro nome si fa avanti in questa competizione.

RUFFANO – Aveva annunciato che sarebbe stato della competizione, nonostante la bufera giudiziaria che aveva travolto la sua amministrazione e che lo aveva portato al carcere e alle dimissioni forzate: e così sarà, perché Antonio Cavallo, dopo il periodo di commissariamento, si ripresenta per.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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