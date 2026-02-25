A Sanremo 2026 torno con timidezza ma se voglio una cosa me la prendo con determinazione Come sopravvivere? Non facendosi travolgere dal tempo | così Mara Sattei

“Le cose che non sai di me” è il titolo del brano in gara a Festival di Sanremo 2026 di Mara Sattei. La canzone farà parte del disco “Che me ne faccio del tempo” da venerdì 27 febbraio anche nel formato fisico con l’aggiunta di nuove tracce, tra cui il brano sanremese. Nel disco le collaborazioni di Noemi, thasup e Mecna. Quest’ultimo accompagnerà Mara Sattei anche durante la serata cover del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, co n “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli. Un momento speciale del progetto è la collaborazione con Elisa, presente soltanto nel formato fisico. “Ci sono sicuramente tante sfaccettature di una persona che non emergono subito,- ci racconta Mara Sattei in occasione della sua partecipazione al Festival – però magari nonostante io sia una persona molto timida ed è una cosa che va benissimo, però sono anche tanto decisa, tanto determinata quando voglio una cosa, me la prendo e basta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

