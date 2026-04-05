Rebus Ruffano dopo la bufera giudiziaria | l’ex sindaco Cavallo si ripropone

Dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il Comune, si torna a parlare di Ruffano e delle sue figure politiche. L’ex sindaco Cavallo ha annunciato la sua intenzione di candidarsi nuovamente, mentre il quadro amministrativo resta in fase di definizione. La situazione attuale si caratterizza per un clima di incertezza, influenzato dagli ultimi sviluppi legali e dalle conseguenze che queste hanno avuto sulla gestione locale.

Dopo l’inchiesta su appalti e corruzione, l’arresto, le dimissioni, la scarcerazione e il commissariamento del Comune l’ex primo cittadino ha annunciato di volersi riproporre in una competizione con diverse incognite RUFFANO – Una partita incerta e in qualche modo profondamente condizionata da quanto accaduto negli scorsi mesi con le vicende giudiziarie che hanno travolto il Comune. A Ruffano, è tempo di amministrative dopo il commissariamento successivo all’inchiesta su appalti pubblici, favori e corruzione che aveva portato a una serie di arresti tra cui quello del primo cittadino, Antonio Cavallo, assieme ai colleghi di Sanarica, Salvatore Sales, e Maglie, Ernesto Toma. 🔗 Leggi su Lecceprima.it “Vergogna”. Bocelli entra a Sanremo a cavallo, poi la scoperta: bufera shockL’edizione del Festival di Sanremo ha regalato un momento destinato a rimanere impresso nella memoria collettiva per la sua straordinaria carica... Torricella, inchiesta giudiziaria: il sindaco Turco esprime sconcertoTarantini Time Quotidiano Il sindaco di Torricella, Francesco Turco, esprime profondo sconcerto e incredulità in merito alla vicenda giudiziaria che...