In una stazione di Milano, è stato rubato un bagaglio che conteneva i documenti di una bambina rapita 36 anni fa. La madre della piccola ha commentato la perdita come se avesse perso di nuovo la figlia. Il furto si è verificato in un ambiente pubblico, dove episodi simili si verificano con frequenza. La polizia sta indagando sull’accaduto per rintracciare i responsabili.

Milano, 25 aprile 2026 – Il furto di una valigia in Stazione Centrale a Milano non è, purtroppo, una gran notizia visto che si tratta di episodi odiosi ma all’ordine del giorno. Ma per Norma, mamma di una bambina rapita 36 anni fa e mai ritrovata, è stato come perdere di nuovo sua figlia. All’interno infatti c’è tutta la documentazione che riguarda la bambina che aveva 4 anni al momento del rapimento: tutto ma proprio tutto, le foto, il certificato di nascita, di battesimo, carte e documenti che ripercorrono la scomparsa di Leidy Yenny, scomparsa il 5 marzo 1990 a Santa Cruz de la Sierra in Bolivia. L’appello della donna è stato raccolto da Chi l’ha visto?, per cercare di ritrovare il trolley.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubata in Centrale la valigia con i documenti di una bimba rapita 36 anni fa. L’appello della mamma: “È come se l’avessi persa di nuovo”

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