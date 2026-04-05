Durante una caccia alle uova di Pasqua nel nord della Germania, un albero è stato abbattuto dal vento, causando la morte di tre persone. Tra le vittime ci sono una bambina di 10 mesi, una donna di 30 anni e una ragazza di 16 anni. L'incidente si è verificato in una zona all'aperto, dove le tre persone si trovavano al momento della caduta. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Tre persone, tra cui una bambina di 10 mesi, sono morte oggi quando un albero è stato abbattuto dal vento nel nord della Germania durante una caccia alle uova di Pasqua. Circa 50 persone provenienti da una vicina struttura residenziale per neomamme, donne incinte e bambini stavano partecipando all'evento in un bosco vicino alla città di Satrupholm intorno alle 11 del mattino quando un albero di 30 metri è caduto sul gruppo. Quattro persone sono rimaste intrappolate sotto l'albero. Una donna di 21 anni e una ragazza di 16 anni sono state soccorse ma sono decedute sul posto, mentre la figlia di 10 mesi della donna è morta in seguito in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Germania, il vento fa cadere un albero durante la caccia alle uova: muore bimba di 10 mesi, la mamma 30enne e una ragazza di 16 anni

Uccisi travolti da un albero durante la caccia alle uova di Pasqua in Germania: 3 morti, anche bimba di 10 mesiTre persone sono morte oggi 5 aprile durante una caccia alle uova di Pasqua in Germania.

Schiacciata dal padre durante il sonno, muore una bimba di 10 mesi. Era stata ricoverata al GemelliÈ morta la bambina di 10 mesi, che era arrivata domenica al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni critiche.

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Germania, il vento fa cadere un albero durante la caccia alle uova: tre morti, tra cui una bimba di 10 mesiDeceduta anche la mamma della bimba e una 16enne ... msn.com