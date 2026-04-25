In Centrale rubano una valigia con i documenti di una bimba rapita 36 anni fa L’appello della mamma | È come se l’avessi persa di nuovo

A Milano, nella stazione Centrale, è stata rubata una valigia contenente i documenti di una bambina rapita 36 anni fa. La madre della giovane ha commentato l’accaduto dicendo che è come se avesse perso di nuovo la figlia. Il furto si è verificato in un contesto di episodi simili che si ripetono frequentemente nelle aree di trasporto cittadine.

Milano, 25 aprile 2026 – Il furto di una valigia in Stazione Centrale a Milano non è, purtroppo, una gran notizia visto che si tratta di episodi odiosi ma all’ordine del giorno. Ma per Norma, mamma di una bambina rapita 36 anni fa e mai ritrovata, è stato come perdere di nuovo sua figlia. All’interno infatti c’è tutta la documentazione che riguarda la bambina che aveva 4 anni al momento del rapimento: tutto ma proprio tutto, le foto, il certificato di nascita, di battesimo, carte e documenti che ripercorrono la scomparsa di Leidy Yenny, scomparsa il 5 marzo 1990 a Santa Cruz de la Sierra in Bolivia. L’appello della donna è stato raccolto da Chi l’ha visto?, per cercare di ritrovare il trolley.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In Centrale rubano una valigia con i documenti di una bimba rapita 36 anni fa. L’appello della mamma: “È come se l’avessi persa di nuovo” Notizie correlate Rubano i regali a una bimba di 5 anni durante la festa: l'indignazione sui socialUna festa a sorpresa per regalarle qualche ora di spensieratezza, poi l’amara scoperta nel parcheggio. L’appello della mamma di Pamela Genini dopo la profanazione della salma: “Siamo a Pasqua, se avete una coscienza aiutatemi a ritrovare mia figlia”Bergamo, 30 marzo 2026 – “È un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Aggredito sulle scale in Centrale e rapinato: nel video il colpo sotto gli occhi dei passanti; Seregno, le rubano lo zaino sul treno: la Polizia locale lo ritrova vicino alla stazione; Laurentina, officina clandestina: scovato cimitero di auto rubate; Milano, pedinano un turista svizzero e gli rubano orologio da 40mila euro: le immagini della rapina. Apre la mostra "Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista", che approfondisce le origini dell'attività della gallerista, figura centrale dell'arte del XX secolo - facebook.com facebook