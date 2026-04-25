Ruba due climatizzatori denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di due climatizzatori appena rubati in un supermercato. Durante un controllo su strada, insieme ad altre due persone, è stato fermato con l’auto e i climatizzatori sono stati sequestrati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno poi constatato che gli apparecchi erano stati sottratti poco prima dal negozio.

In macchina aveva due climatizzatori appena rubati in un supermercato: fermato, insieme ad altre due persone, per un controllo, è stato denunciato per furto.È avvenuto a Terracina, dove, al termine di una attività di controllo, la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un soggetto.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Terracina, climatizzatori rubati in auto: denunciato un uomo. Controlli intensificati a FondiTerracina, 25 aprile 2026 – Un uomo è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Terracina perché ritenuto responsabile di un... Ruba due trapani in ferramenta, fermato mentre scavalca la recinzione: denunciatoLa Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un 20enne rumeno per il reato di tentato furto presso un esercizio commerciale a Ospedalicchio di Bastia...