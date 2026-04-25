Una donna è stata sorpresa mentre tentava di rubare alcuni oggetti di bigiotteria in un negozio situato in strada Pavese a Mortara. Entrata fingendo di essere una cliente, è stata immediatamente individuata dalle telecamere di sorveglianza e successivamente fermata dalle forze dell'ordine. La donna è stata portata in caserma per gli accertamenti del caso e dovrà rispondere delle accuse di furto.

È entrata nel negozio “Best One” di strada Pavese a Mortara, fingendosi una cliente. In realtà aveva intenzione di sottrarre alcuni articoli di bigiotteria. Ma i suoi piani non sono andati buon fine. C.M.B., 62 anni, con dei precedenti alle spalle, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Mortara per il reato di furto aggravato. A metterla nei guai è stato il personale addetto al controllo che, tenendola d’occhio per il suo comportamento sospetto, l’ha fermata una volta superata la linea delle casse senza aver compiuto acquisti e ha poi chiesto l’intervento dei militari. Quando sul posto sono arrivati i militari la donna ha tentato di discolparsi negando ogni coinvolgimento e ogni accusa, forte anche del fatto che la successiva ispezione all’interno della sua borsa avesse dato esito negativo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ruba bigiotteria in un negozio: smascherata

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