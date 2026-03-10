Ruba in un negozio e tenta la fuga | arrestata 27enne

Sabato 7 marzo, una donna è entrata nella Rinascente di via Italia a Monza e ha tentato di rubare un profumo. Dopo aver preso l’oggetto, è stata immediatamente rintracciata dagli agenti di polizia e arrestata. L’arresto è stato effettuato poco dopo il tentativo di furto, sul luogo stesso dell’incidente. La donna aveva 27 anni.

Tentato furto nella giornata di sabato 7 marzo all'interno della Rinascente di via Italia a Monza. Una donna ha provato a portare via un profumo ma è stata poco dopo rintracciata dagli agenti di polizia che l’hanno arrestata. Nel pomeriggio di sabato 7 marzo la donna, una 27enne, era entrata dentro alla Rinascente di via Italia a Monza. Poco dopo il suo ingresso, nel quale aveva rubato un profumo da circa 170 euro, la donna era uscita dallo store con gli addetti alla vigilanza che avevano subito allertato le forze dell’ordine. Arrivati sul posto, i poliziotti sono riusciti di lì a poco a rintracciare la donna e, dopo una perquisizione, le hanno trovato addosso il maltolto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Ruba vestiti in un negozio, poi tenta la fuga a spintoni: arrestatoSi è presentato con fare sicuro tra gli scaffali di un negozio del centro di Brescia, cercando di occultare diversi capi d’abbigliamento all’interno...

Pavia, ruba in negozio e tenta poi la fuga: 37enne arrestato in flagranzaPavia, 5 febbraio 2026 – Arresto convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

How to Develop Laser Focus in a World Full of Distractions

Approfondimenti e contenuti su Ruba in un negozio e tenta la fuga...

Temi più discussi: Entra in un negozio e ruba 42 vestiti dal valore di mille euro: sorpreso dai carabinieri e arrestato; Ruba in un negozio, bloccato dalla polizia durante la fuga; Furto in un negozio sportivo, ruba capi di abbigliamento per 150 euro e tenta di scappare. L'allarme lanciato dalla vigilanza, bloccato dai carabinieri in un parcheggio; Trento, ruba vestiti in un negozio sportivo: arrestato.

Ruba in negozio, ma trova la polizia, che stava restituendo il bottino di un altro furto. Fermato al volo dagli agenti. E un 39enne è stato arrestato per 20 euroBOLZANO. Controlli a tappeto nel centro storico di Bolzano nello scorso fine settimana: le operazioni straordinarie di controllo del territorio, disposte dal Questore altoatesino Giuseppe Ferrari, han ... ildolomiti.it

Ruba in un negozio e tenta la fuga: arrestata 27enneTentato furto nella giornata di sabato 7 marzo all'interno della Rinascente di via Italia a Monza. Una donna ha provato a portare via un profumo ma è stata poco dopo rintracciata dagli agenti di ... monzatoday.it

CdS - #Nazionale, Pisilli "ruba" il posto a Frattesi Volata prima delle convocazioni, ma c'è una terza via x.com

Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest - Ruba la borsa di una dottoressa e va a fare shopping: arrestata #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #carabinieri - facebook.com facebook