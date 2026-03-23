Ruba profumi in un negozio scoperto e arrestato

Ha tentato di rubare profumi in un negozio di abbigliamento cittadino, ma è stato visto e arrestato. Il movimentato episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 22 marzo, quando al 112 è giunta una chiamata che segnalava un furto appena consumato all’interno di un noto negozio di abbigliamento del centro città. La prontezza dell’addetto alla sicurezza e la tempestività di intervento degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno permesso di bloccare il rapinatore. L'uomo infatti ha tentato di opporre una violenta resistenza per guadagnarsi la fuga sia nei confronti dell’operatore del punto vendita sia confronti degli agenti giunti sul posto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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