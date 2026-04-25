Rossettini | Con la Juventus Women avevamo un conto aperto da inizio stagione

Un dirigente ha dichiarato che con la squadra femminile della Juventus c'era una questione in sospeso sin dall'inizio della stagione. La frase è stata pronunciata in un'intervista e riguarda un rapporto tra le parti che si è sviluppato nel corso di diverse partite. La conversazione si concentra su un rapporto di lunga data tra il club e la formazione femminile, senza entrare in dettagli specifici.

. Le parole del tecnico della Roma femminile. Al termine della sfida vinta contro la Juventus Women, il tecnico della Roma Luca Rossettini ha espresso tutta la sua soddisfazione ai canali ufficiali del club. L’allenatore giallorosso ha sottolineato l’importanza del successo e la costante evoluzione del suo gruppo, capace finalmente di battere le bianconere dopo una sconfitta e un pareggio nei precedenti stagionali: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Era quello che volevamo. Con la Juventus avevamo un conto aperto da inizio stagione. Penso che oggi la crescita della squadra sia sotto gli occhi di tutti: abbiamo provato a imporre fin dall’inizio il nostro gioco contro una squadra fortissima.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rossettini: «Con la Juventus Women avevamo un conto aperto da inizio stagione» LIVE MATCH | Cesena - Juventus Women | Coppa Italia Women Notizie correlate Juventus Women, Braghin felice per il percorso in Champions: «Non era scontato a inizio stagione. Fino a 5-6 anni fa…»di Redazione JuventusNews24Juventus Women, Stefano Braghin felice per il percorso della squadra in Champions League. Pinones Arce dopo la sconfitta con la Juventus Women: «Tutto aperto, crediamo nella qualificazione»Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero al Bayern Monaco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'intervista a Rossettini dopo la vittoria con la Juventus; Femminile, Rossettini: Con la Juve gara affascinante, ci portiamo tanta rabbia; La Juventus Women ospita la capolista Roma ed è obbligata a vincere, anche se le speranze scudetto sono ridotte al lumicino; Roma Women, le convocate di mister Rossettini per la partita con la Juventus. Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: Con loro un conto aperto da inizio stagioneLuca Rossettini, tecnico della Roma femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria con la Juventus: Una vittoria importantissima,. tuttomercatoweb.com VIDEO - Femminile, Rossettini: Con la Juventus una gara che ci farà sudareLe parole del tecnico alla vigilia della sfida coi bianconeri: Affrontiamo tutte le partite allo stesso modo. Abbiamo cercato di ricompattare le ragazze ... ilromanista.eu #Rossettini così dopo la vittoria sulla #JuventusWomen Le sue parole x.com Rossettini così dopo la vittoria sulla Juventus Women Le sue parole - facebook.com facebook