Juventus Women Braghin felice per il percorso in Champions | Non era scontato a inizio stagione Fino a 5-6 anni fa…

Stefano Braghin si mostra soddisfatto dopo la buona performance della Juventus Women in Champions League. La squadra ha superato le aspettative, considerando le difficoltà incontrate all’inizio della stagione. In passato, il club faticava a competere a livello europeo, ma ora ha raggiunto la fase a gironi. Braghin sottolinea come il percorso finora sia stato positivo e stimolante per le giocatrici. La crescita del gruppo ha portato a risultati sorprendenti, dimostrando che il club sta facendo passi avanti significativi.