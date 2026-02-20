Juventus Women Braghin felice per il percorso in Champions | Non era scontato a inizio stagione Fino a 5-6 anni fa…
Stefano Braghin si mostra soddisfatto dopo la buona performance della Juventus Women in Champions League. La squadra ha superato le aspettative, considerando le difficoltà incontrate all’inizio della stagione. In passato, il club faticava a competere a livello europeo, ma ora ha raggiunto la fase a gironi. Braghin sottolinea come il percorso finora sia stato positivo e stimolante per le giocatrici. La crescita del gruppo ha portato a risultati sorprendenti, dimostrando che il club sta facendo passi avanti significativi.
Juventus Women, Stefano Braghin felice per il percorso della squadra in Champions League. Vediamo le sue parole dopo l’eliminazione con il Wolfsburg. Al termine della partita di ieri con il Wolfsburg, costata l’eliminazione alla Juventus Women dalla Champions League, Stefano Braghin si è detto comunque soddisfatto del percorso della squadra. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE LE PAROLE DI BRAGHIN – «Abbiamo fatto un buon percorso in Champions League, superando la League Phase e non era scontato all’inizio della stagione: abbiamo affrontato avversarie di altissimo livello, giocando delle ottime partite contro delle straordinarie calciatrici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
