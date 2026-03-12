Pinones Arce dopo la sconfitta con la Juventus Women | Tutto aperto crediamo nella qualificazione

Dopo la sconfitta contro la Juventus Women, Pinones Arce ha dichiarato che la situazione rimane aperta e che la squadra crede ancora nella possibilità di qualificarsi. Il tecnico ha evidenziato che ci sono ancora partite da giocare e che l’obiettivo è ottenere il risultato necessario nelle prossime gare. La squadra continuerà a lavorare con determinazione in vista delle prossime sfide.

