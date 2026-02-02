Nuovi investimenti per gli edifici scolastici | via libera ad interventi per 2,5 milioni di euro

La Provincia di Parma approva nuovi fondi per le scuole. Il Consiglio provinciale ha dato il via libera a investimenti per 2,5 milioni di euro destinati agli edifici scolastici. La decisione arriva dopo una riunione mista, in presenza e da remoto, durante la quale si sono discusse le variazioni al programma triennale dei lavori pubblici e al bilancio di previsione 2026-2028.

Via libera della Provincia di Parma a nuovi investimenti negli edifici scolastici. A deciderlo il Consiglio provinciale riunitosi – in forma mista: in presenza e da remoto – per dibattere delle variazioni al programma triennale dei lavori pubblici e al bilancio di previsione 2026-2028. "La nota positiva – commenta il presidente della Provincia di Parma, Alessandro Fadda – è lo stanziamento, nel complesso, di 2,5 milioni di euro per diversi interventi che riguardano gli edifici scolastici. Di questa somma ben 1,4 milioni di euro è il frutto dell'ottenimento di fondi derivanti da bandi. Questo dimostra l'ottimo operato dei nostri uffici per intercettare risorse da affiancare a quelle stanziate dalla Provincia".

