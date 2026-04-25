Roncastaldo | il canto che tramanda la memoria del martirio partigiano

A Roncastaldo, i sindaci di Loiano e Monghidoro hanno partecipato a una cerimonia per ricordare l'eccidio di sette partigiani, vittime di un'azione militare durante la guerra di resistenza. L'evento ha coinvolto la deposizione di corone e un momento di silenzio in memoria dei combattenti. La commemorazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni locali, per mantenere vivo il ricordo di quegli eventi storici.

? Cosa sapere A Roncastaldo i sindaci di Loiano e Monghidoro commemorano l'eccidio di sette partigiani.. La cerimonia del 25 aprile tramanda la memoria del 2 ottobre 1944 alle nuove generazioni.. Il 25 aprile 2026, nel borgo di Roncastaldo, frazione del Comune di Loiano sull’Appennino bolognese, una comunità si è riunita davanti a una lapide per commemorare l’eccidio di sette partigiani avvenuto il 2 ottobre 1944. La cerimonia ha portato insieme i sindaci di Loiano e Monghidoro, con la partecipazione di alpini, attivisti dell’Anpi e familiari delle vittime, trasformando il luogo della tragedia in un momento di passaggio generazionale tra chi ha vissuto il trauma e chi ne porta l’eredità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roncastaldo: il canto che tramanda la memoria del martirio partigiano Notizie correlate Memoria viva a Reggio: restaurato il cippo del partigiano NeroI Comunisti Reggiani hanno provveduto al ripristino del monumento dedicato a Enrico Foscato, situato nella zona di Pieve Modolena, in vista delle... Cantagallo, inaugurata la targa in memoria del partigiano Pietro Ferrantini ‘Stoppa’Cantagallo (Prato), 13 aprile 2026 – In occasione delle celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione, è stata inaugurata al cimitero di...