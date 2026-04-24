Paura alla Coop spacca il naso a dipendente e fugge con la merce | arrestato

Un episodio di violenza si è verificato in un supermercato della città, quando un uomo ha aggredito un dipendente, spaccandogli il naso, e ha poi tentato di scappare con della merce. Immediatamente sono intervenute le forze dell’ordine, con l’arrivo della volante, seguita dai carabinieri e dalla polizia locale, che hanno messo fine all’azione e arrestato il responsabile. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sulle conseguenze è ancora stato comunicato.

Siena, 24 aprile 2026 – Sirene spiegate. Prima la Volante, subito dietro i carabinieri e arriva anche la polizia locale. Sfrecciano e poi si fermano all’altezza della palazzina della Cgil. Un dispiegamento di forze così non si era visto da tempo, pattuglioni a parte. Si aggiungono anche alcuni uomini della Squadra mobile. I militari dell’esercito si avvicinano. A bloccare il giovane straniero, cappello di lana in testa e cappuccio tirato su, aveva pensato un agente della Municipale di Siena. “E’ successo qualcosa di grave”, commenta chi si trova a passare di lì intorno alle 12.15. Non ci vuole molto per capire che tutto è iniziato un po’ prima al supermercato Coop delle Grondaie.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura alla Coop, spacca il naso a dipendente e fugge con la merce: arrestato Notizie correlate Furto a Rimini finisce in violenza, ladro spacca il naso al poliziotto: arrestato grazie a un eroico passanteUn cittadino italiano di circa 30 anni è stato arrestato per tentato furto e aggressione a pubblico ufficiale, dopo essere stato sorpreso a rubare in... Aggredisce un dipendente per darsi alla fuga con la refurtiva, arrestatoI carabinieri di Aprilia hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino indiano di 33 anni, senza fissa dimora in Italia, per il reato di...