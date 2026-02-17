Prova a spruzzare lo spray al peperoncino sul vigilante che lo scopre a rubare ma viene fermato

Un uomo ha tentato di scappare con della merce dal negozio di viale del Lavoro, ma è stato fermato prima di riuscirci. Quando il personale ha scoperto il furto, lui ha reagito spray al peperoncino contro il vigilante che lo aveva sorpreso. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri clienti, che hanno assistito alla colluttazione.

Il 18enne è sttao poi bloccato dal personale delle volanti della polizia di Stato di Verona e arrestato per tentata rapina impropria Avrebbe prelevato della merce all'interno di un negozio di viale del Lavoro, per poi cercare di all0ntanarsi senza pagare e una volta scoperto avrebbe reagito con violenza nei confronti del personale dell'esercizio commerciale per cercare di guadagnarsi la fuga. Alla fine però, il 18enne di originario del Marocco è stato arrestato dalla polizia di Stato di Verona. L'intervento delle Volanti è scattato in seguito alla segnalazione, arrivata intorno alle 19.30 alla centrale operativa della questura, dell'addetto alla vigilanza del negozio che ha riferito di aver individuato il presunto autore di un furto commesso, poco prima, all'interno del punto vendita.