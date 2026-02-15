Ucraina droni russi su Zaporizhzhia

Un attacco russo con un drone Shaheed ha preso di mira un edificio residenziale a Zaporizhzhia, provocando un incendio che ha coinvolto più appartamenti. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. La scena è stata evacuata in fretta mentre le squadre di soccorso intervenivano per domare le fiamme.

3.19 I russi hanno attaccato un edificio residenziale a Zaporizhzhia con un drone Shaheed.L'attacco ha causato un incendio e tre persone sono rimaste ferite. Lo scrive su Telegram l'amministrazione militare, ripresa da Rbc Ukraine. "Tre persone sono state ferite un 75enne e due donne di 73 e 55 anni. Stanno ricevendo tutta l'assistenza medica necessaria", si legge nel rapporto. Il territorio di Krasnodar e la Crimea sono sotto attacco da parte di droni e i residenti di Sochi e Adler hanno sentito potenti esplosioni".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Un nuovo attacco di droni russi ha colpito Zaporizhzhia, in Ucraina, causando la distruzione di un centro commerciale.

A Zaporizhzhia, in Ucraina, si sono verificati recenti attacchi con droni provenienti dalla Russia.

Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.