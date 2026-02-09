Ucrainadroni russi su Odessa | un morto

A Odessa, un attacco di droni russi ha fatto almeno una vittima. Il capo dell'amministrazione militare della città ha confermato che una persona è morta durante l'attacco. I droni hanno sorvolato la zona provocando danni e paura tra i residenti. La città è ancora sotto pressione dopo l'attacco, mentre le autorità stanno monitorando la situazione.

2.52 Un attacco di droni russi ha provocato almeno la morte di una persona a Odessa Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare della città. L'operazione, condotta con droni Shahed di fabbricazione iraniana, ha danneggiato alcune abitazioni, ha riferito Serhiy Lysak su Telegram, senza specificare l'ora dell'attacco. "Purtroppo, i rapporti indicano una vittima", ha scritto Secondo il governatore regionale Oleg Kiper, le forze russe "hanno attaccato massicciamente la regione di Odessa con droni da combattimento".

