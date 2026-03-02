Roma El Aynaoui | errore imperdonabile con la Juve

Neil El Aynaoui, arrivato come grande rinforzo per il centrocampo, ha giocato ieri contro la Juventus e si è distinto come il peggiore in campo. La sua prestazione ha suscitato molte critiche tra tifosi e analisti, evidenziando difficoltà nel mantenere il ritmo e nel contribuire alla fase offensiva. La partita si è conclusa con una sconfitta per la squadra.

L'ex Lens entra nel finale ma sbaglia tutto e regala il pareggio ai bianconeri. Che fine ha fatto il giocatore ammirato a inizio stagione? Neil El Aynaoui, che doveva essere il grande colpo del centrocampo, ieri contro la Juventus è stato il peggiore in campo. Entrato nel finale per dare una mano e gestire il vantaggio, ha finito per combinare un pasticcio dopo l'altro. Il fallo ingenuo su Kalulu nel finale è un errore pesantissimo che è costato caro: punizione per la Juve e gol del 3-3 di Gatti. Se nella prima parte di campionato il centrocampista aveva convinto tutti, strappando applausi per intensità e qualità, il rientro dalla Coppa d'Africa ha restituito alla Roma un calciatore quasi irriconoscibile.