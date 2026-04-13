Il futuro di Neil El Aynaoui a Roma si fa sempre più incerto, con una cifra di 23,5 milioni di euro coinvolta in un contenzioso. La trattativa tra le parti sembra aver raggiunto un punto di stallo, mentre si valutano possibili soluzioni per risolvere la questione. La situazione si trascina da tempo, con poche novità ufficiali e molte domande senza risposta. La vicenda resta sotto l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi.

Il destino di Neil El Aynaoui a Roma somiglia sempre più a un capitolo mai scritto, una promessa da 23,5 milioni di euro rimasta imprigionata tra le pieghe di un equivoco tattico. Arrivato dal Lens come il fiore all’occhiello del mercato estivo, il centrocampista marocchino non è mai riuscito a scalare le gerarchie di Gian Piero Gasperini. Tra i due il gelo è stato immediato: poche maglie da titolare, prestazioni opache e una sensazione di estraneità che ha trasformato l’investimento più oneroso del club in un caso spinoso da gestire. L’insoddisfazione del numero 8 è ormai un segreto di Pulcinella. Dal Marocco filtrano indiscrezioni pesanti: El Aynaoui si sente soffocare nella Capitale e il desiderio di fuga per ritrovare spazio è diventato una necessità professionale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Caso El Aynaoui: la Roma medita il sacrificio milionario

Roma, caso El Aynaoui: Gasperini cerca il riscatto a San SiroNeil El Aynaoui affronta l’esame San Siro per scacciare i fantasmi di un 2026 finora deficitario con la maglia della Roma.

Leggi anche: Roma, El Aynaoui: errore imperdonabile con la Juve