roma a napoli gasperini punta su malen e dybala ballottaggio pellegrini zaragoza

A poche ore dalla sfida tra Roma e Napoli, Gasperini pensa di rilanciare Malen e Dybala in attacco. Per ora, Pellegrini e Zaragoza si contendono un posto a centrocampo, mentre i tifosi aspettano di sapere se i due assi olandese e argentino saranno in campo dall’inizio. La Roma si prepara a giocarsi le sue chances di ottenere punti importanti in uno stadio caldo.

Il Messaggero fa il punto sugli infortunati della Roma, Gasperini a Napoli potrebbe ritrovare la coppia d’attacco Malen-Dybala. Scrive il quotidiano romano: Joya ritrovata per Dybala che si è messo alle spalle l’infiammazione al ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori con Panathinaikos, Udinese e Cagliari. È tornato a disposizione di Gasperini, ci sarà contro il Napoli e punta ad una maglia da titolare. (.) L’idea di Gasperini per la sfida di domenica è quella di ricomporre di nuovo la coppia con Malen, anche per concedere un turno di riposo a Soulé che è ancora alle prese con la pubalgia e si è allenato a parte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

