Roma spari contro due iscritti all’Anpi Feriti hanno perso sangue ma non sono gravi

A Roma, due persone iscritte all’Anpi sono state colpite da colpi d’arma da fuoco. Entrambe sono rimaste ferite, hanno perso sangue, ma le condizioni non sono considerate gravi. I fatti sono avvenuti in un’area pubblica, senza altre persone coinvolte o testimoni al momento. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli e identificare eventuali responsabili.

Secondo quanto apprende Ansa due iscritti all’Anpi, con il fazzoletto dei partigiani al collo, erano in cerca di un bar a via della delle Sette chiese, a Roma, vicino alla piazza della manifestazione per il 25 aprile quando un uomo su uno scooterone chiaro con casco integrale ed un giubbotto di colore militare si è fermato, ha estratto pistola e ha sparato con pistola ad aria compressa. I due, marito e moglie, sono stati colpiti al collo ed alla guancia il primo, alla spalla la seconda. Hanno perso sangue. Nessuno dei due è grave, hanno poi spiegato dall’Anpi. Si stanno sottoponendo alle medicazioni e «stanno bene». Ma, aggiungono, «quello che è successo è una cosa gravissima».🔗 Leggi su Open.online

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