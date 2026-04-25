A Roma, nei pressi della basilica di San Paolo, si è verificato un episodio di sparatoria durante la Festa della Liberazione. Due coniugi, entrambi con il fazzoletto dei partigiani al collo, sono stati feriti vicino al parco Schuster, poco dopo una manifestazione dell'Anpi dedicata al 25 aprile. La polizia sta indagando sull’accaduto e al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o movente.

Paura a Roma, vicino alla basilica di San Paolo, nel giorno della Festa della Liberazione. Due coniugi con al collo il fazzoletto dei partigiani sono stati feriti vicino al parco Schuster, dove si era da poco conclusa una manifestazione per il 25 aprile promossa dall'Anpi. Un uomo che in quel momento stava transitando in scooter contro di loro ha esploso alcuni colpi con una pistola ad aria compressa. I due, che subito hanno avvertito le forze dell'ordine, sono rimasti feriti in modo lieve, l’uomo al collo e alla mano, la donna alla spalla destra. Nessuno dei due è grave, hanno poi spiegato dall'Anpi. Si stanno sottoponendo alle medicazioni e "stanno bene".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, spari contro due coniugi col fazzoletto dei partigiani

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