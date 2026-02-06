Spari contro generale Alekseev chi è numero due intelligence russa che ha coordinato operazioni contro Ucraina

Vadim Alekseev, il numero due dell’intelligence militare russa, è stato colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco a Mosca. Nato in Ucraina, nella regione di Vinnytsia, Alekseev ha subito un’aggressione che lo ha ferito gravemente. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre si cerca di capire chi ci sia dietro l’attacco.

(Adnkronos) – Vadim Alekseev – ferito oggi da colpi d'arma da fuoco a Mosca, nato nella regione ucraina di Vinnytsia, è il numero due del Gru, l'intelligence militare russa dal 2011 (il direttorato principale dello stato maggiore russo). Con questa carica, coordina da tempo le operazioni ibride e poi militari di Mosca contro l'Ucraina.

