25 Aprile a Roma | la BandaJorona suona la Resistenza al Parco Schuster

Il 25 aprile 2026, al Parco Schuster di Roma, si svolgerà un concerto della BandaJorona in occasione dell'81° anniversario della Liberazione. L'evento è organizzato dall'ANPI provinciale di Roma e prevede una performance musicale dedicata alla ricorrenza. La manifestazione coinvolge cittadini e appassionati che si riuniscono per ricordare quella data storica attraverso musica e commemorazioni.

? Cosa sapere La BandaJorona suona al Parco Schuster di Roma il 25 aprile 2026.. L'evento celebra l'81° anniversario della Liberazione con l'ANPI provinciale di Roma.. Parco Schuster ospiterà il concerto della BandaJorona nel pomeriggio del 25 aprile 2026, segnando un momento di musica e impegno sociale durante l’81° anniversario della Liberazione organizzato dall’ANPI provinciale di Roma. La celebrazione per la ricorrenza storica vedrà la Capitale impegnata in una serie di momenti dedicati alla memoria attiva. Dopo il corteo che attraverserà Porta San Paolo e le istituzioni che terranno i propri comizi nella tarda mattinata, l’attenzione si sposterà sulla zona della Basilica di San Paolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 Aprile a Roma: la BandaJorona suona la Resistenza al Parco Schuster Notizie correlate BandaJorona live a Parco SchusterROMA – Sarà un 25 aprile all’insegna della memoria attiva e delle nuove sonorità quello che si appresta a vivere la Capitale. Mattarella al 25 aprile: la Resistenza è il cuore della democrazia? Cosa sapere Mattarella incontra le Associazioni al Quirinale in vista della visita a San Severino Marche. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 25 aprile, a Roma quattro cortei per festa della Liberazione: orari e percorsi; 25 aprile: Landini al corteo di Roma per l’81° anniversario della Liberazione; 25 Aprile a Roma, antifascisti in piazza contro le guerre e per la Palestina; 25 aprile 1945 SEMPRE: Roma è partigiana e antifascista. 25 aprile a Roma: cortei, tutte le strade chiuse e gli orariRoma si prepara a celebrare il 25 aprile con una giornata densa di appuntamenti tra cerimonie istituzionali, manifestazioni e iniziative sportive. Dal centro storico fino alle periferie, numerosi ... tg.la7.it 81esima della Liberazione dal nazifascismo: omaggio alle Fosse Ardeatine e festa a Parco SchusterIl 25 aprile l'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) celebra l'81esima della Liberazione dal nazifascismo. A Roma le celebrazioni avranno inizio alle 8,30 con l'Omaggio ai Martiri delle ... romatoday.it BandaJorona live a Parco Schuster ift.tt/JcrvOHb x.com Sirio e i Tetrabondi OGNUNO A MODO SUO Sport senza Barriere - V Edizione Solo un mese. Solo un mese e Parco Schuster sarà il mondo di tutti e tutte: solo un mese e torneremo a inondarlo di felicità, adrenalina, divertimento, sport ! Siamo arrivati alla V facebook