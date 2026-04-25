Roma colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile feriti marito e moglie

A Roma, durante il corteo del 25 aprile, due persone sono state ferite da colpi di pistola ad aria compressa mentre si allontanavano dall’area verde del parco Schuster. Le vittime sono un uomo e una donna, che si trovavano nel parco al termine della manifestazione per la Liberazione. Secondo quanto riferito, i colpi sarebbero stati esplosi da un uomo in scooter, che si sarebbe allontanato subito dopo l’accaduto.

Due coniugi sono stati feriti mentre si allontanavano dall'area verde del parco Schuster, a Roma, dove erano in corso gli interventi conclusivi della manifestazione per la Liberazione; a sparare i piombini sarebbe stato un uomo in scooter.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scontri al corteo del 25 aprile a Roma: bandiere strappate e feritiAGI - Momenti di tensione al corteo del 25 aprile, a Roma, quando alcuni manifestanti con bandiere ucraine sono stati cacciati e spinti al grido "Via... Vandali sfregiano la statua di Nuti . Usata una pistola ad aria compressaUn atto di vandalismo ha indignato nelle ultime ore le comunità di Cavriglia e di Prato: la statua dedicata a Francesco Nuti, inaugurata il 31 luglio... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Colpi di pistola contro il tiktoker Damiano Sartori: arrestato 35enne per tentato omicidio; Agguato in strada, gambizzato titolare di una sala scommesse; Imprenditore gambizzato a Roma mentre rientra a casa. Non ho litigato con nessuno: tre in fuga sulla Peugeot; Agguato a Casal Lumbroso: imprenditore ferito a colpi di pistola. Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster«Siamo stati feriti da spari di una pistola ad aria compressa provenienti da un motorino». Così una coppia, durante il corte del 25 aprile, si è presentata alle ... ilmattino.it 25 aprile, i cortei in diretta in Italia, eventi tra Milano, Roma a Napoli. Mattarella: Ora e sempre ResistenzaLe ultime notizie in diretta dalle piazze italiane con le manifestazioni del 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione: a Roma l'omaggio alle ... fanpage.it Roma, spari al corteo del 25 aprile - facebook.com facebook #25Abr Buon 25 aprile cara Roma! Foto Roma x.com