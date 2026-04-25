Roma spaccata | tra l’addio di Ranieri e il potere di Gasp
Roma si trova in una situazione di divisione netta, con due fazioni opposte che si confrontano in diversi ambiti, dai social media alle radio locali. La città si risveglia con questa spaccatura evidente, che coinvolge vari settori e si fa sentire in modo diffuso, creando un clima di tensione e confronto tra le parti coinvolte. La situazione si verifica in un momento di cambiamenti e di eventi che hanno attirato l’attenzione pubblica.
La città di Roma si risveglia profondamente lacerata, divisa in due fazioni contrapposte che animano ogni angolo della Capitale, dai social alle storiche frequenze radiofoniche. Al centro della contesa, il traumatico addio di Claudio Ranieri e la definitiva ascesa di Gian Piero Gasperini, ormai unico riferimento del progetto Friedkin. Come riportato da Il Messaggero, lo scontro verbale iniziato due settimane fa ha trasformato un ex rivale sportivo, un tempo aspramente contestato, nell’uomo a cui una parte della tifoseria ha deciso di affidare le chiavi della ricostruzione. Dall’altro lato resta l’amarezza per il trattamento riservato a Sir Claudio, simbolo eterno della romanità, che solo undici mesi fa veniva celebrato dalla Curva Sud per aver salvato il club da un’insperata deriva verso la Serie B.🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma-Pisa, le parole di Ranieri prima del match | Serie A
Notizie correlate
Leggi anche: Le divergenze con Gasp sui giovani, i brevi confronti e il comunicato di addio: così è finita tra la Roma e Ranieri
Addio Ranieri, Gasp è il nuovo re: la gloria effimera di Roma e il rodeo dei Friedkin | Il commentoA Roma, che il 21 aprile ha festeggiato i suoi 2779 anni di storia, esiste solo una cosa eterna: lei stessa.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Torre Spaccata cambia volto: un'isola ambientale in via dei Romanisti per dire addio agli incidenti stradali; Spaccata al ristorante Gastromondo: identificato il responsabile; Roma festeggia il compleanno e invita Vitorchiano: il patto che affonda le radici nella storia; FOTO| VIDEO| Zelensky a Roma incontra Meloni, la premier: Il sostegno a Kiev è necessità strategica, in gioco anche la sicurezza dell'Ue.
Roma, l’amarezza di Vanzina: I Friedkin mettano amore. Verdone: Serve serenitàIl popolo della Roma si spacca dopo le scintille che hanno portato al divorzio dal dirigente. Su un punto tutti d'accordo: Sono tensioni che non ci aiutano ... msn.com
Roma spaccata. Prova di forza Ranieri-GaspRoma spaccata. Prova di forza Ranieri-Gasp - Il Messaggero - Ormai non c'è più nulla da nascondere. Gasperini da un lato e Ranieri dall'altro hann... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa ... marione.net
Torre Spaccata cambia volto: un'isola ambientale in via dei Romanisti per dire addio agli incidenti stradali ift.tt/AYFKOUR x.com
BAILA CON LUIS SCHOOL LUNEDÌ 19:00/20:30 MERCOLEDÌ 19:00/20:30 VIA DI TORRE SPACCATA 110 / Roma 06 69364 950 340 4569185 [email protected] - facebook.com facebook