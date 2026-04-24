La Roma ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con l’allenatore, con un comunicato che evidenzia come la priorità sia sempre stata il club. La decisione è stata presa ieri e si basa sulle divergenze con l’allenatore riguardo ai giovani e ai confronti brevi avuti nelle ultime settimane. Il messaggio si conclude con un richiamo alla dedizione del club, senza ulteriori dettagli o commenti.

Il comunicato che comunica una decisione presa ieri è secco, asciutto. Ma traccia una linea chiara: “La Roma viene prima di tutto”, c’è scritto. Anche prima di quel Claudio Ranieri che l’anno scorso ha risollevato i giallorossi e che quest’anno ha accettato l’incarico di Senior Advisor della società. Un consigliere a cui era stato dato il compito di ricostruire e appianare le divergenze: prima, con l’arrivo del ds Massara, poi con il nuovo allenatore. C’era Fabregas nella lista, è arrivato Gasperini. Non una primissima scelta, come ha detto lo stesso Ranieri prima del Pisa con quelle dichiarazioni che di fatto hanno sancito il suo addio. Ma comunque un nome avallato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le divergenze con Gasp sui giovani, i brevi confronti e il comunicato di addio: così è finita tra la Roma e Ranieri

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