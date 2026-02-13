Somministrano super alcolici ai minorenni dipendente durante il controllo si finge un cliente | locale chiuso 15 giorni

Un bar di Jesi ha rischiato la chiusura dopo aver venduto super alcolici ai minorenni e aver cercato di ingannare i controlli delle autorità. Durante un'ispezione, un dipendente si è finto cliente per evitare i controlli sull’età dei clienti. Il locale, già frequentato da persone con precedenti penali, resterà chiuso per due settimane.

Il controllo, effettuato il 7 febbraio scorso da Polizia di Stato e Polizia Locale, ha accertato la vendita di vino e “gin lemon” a minorenni. Un dipendente ha tentato di rientrare cambiandosi d’abito per non essere riconosciuto. Nel locale presenti molti giovanissimi. Contestate anche violazioni per lavoro sommerso, irregolarità sanitarie, occupazione abusiva di suolo pubblico, aumento non autorizzato dell’area esterna, mancanza di documentazione acustica, ubriachezza molesta e un caso di oltraggio a pubblico ufficiale. Già nel 2024 il medesimo esercizio era stato sottoposto a un controllo, durante il quale erano state violazioni relative all’installazione non autorizzata di insegne e all’occupazione abusiva di suolo pubblico mediante dehors, oltre all’identificazione di clienti con precedenti di polizia.🔗 Leggi su Anconatoday.it

