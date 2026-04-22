Minimarket chiuso a Canino per lavoro nero

I carabinieri hanno chiuso un minimarket a Canino durante un controllo volto a contrastare il lavoro nero e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. L'operazione si è svolta nel corso di un'attività di monitoraggio delle attività commerciali nella zona. La chiusura si è resa necessaria in seguito alle irregolarità riscontrate durante i controlli.

Intervento dei carabinieri in un minimarket a Canino, nell'ambito dei controlli volti al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza. I militari, supportati dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nei giorni scorsi hanno effettuato un'ispezione in un.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Piana di Tauro, caccia al lavoro nero: chiuso un supermercatoIspettori dello IAM di Reggio Calabria hanno colpito il lavoro nero tra il 30 marzo e il 5 aprile, sanzionando imprese nella Piana di Tauro. Lavoro nero e sicurezza: multe per 50mila euro a due autolavaggi, uno è stato chiusoControlli a tappeto nei car wash cittadini: scattano denunce, sanzioni pesanti e anche una sospensione dell’attività.