Il presidente della società calcistica ha preso una decisione diretta per cercare di risolvere la tensione tra i due allenatori in carica. Dopo le recenti difficoltà, ha emesso un ordine formale che mira a mettere fine alle divergenze tra i membri dello staff tecnico. La mossa arriva in un momento di crescente preoccupazione per la gestione interna e le ripercussioni sulla squadra.

Il presidente Dan Friedkin è intervenuto direttamente per arginare la crisi diplomatica interna alla Roma. Attraverso una call telefonica avvenuta nelle ultime ore, la proprietà texana ha imposto un armistizio a Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, ordinando il silenzio assoluto fino al termine del campionato. La priorità assoluta del club è la corsa al quarto posto, obiettivo che la presidenza non intende veder naufragare a causa dei dissidi personali tra panchina e dirigenza. L’intervento di Friedkin, arrivato dopo le forti tensioni seguite al match contro l’ Atalanta, congela di fatto ogni decisione sul futuro. Nonostante il diktat societario, l’orientamento della piazza è inequivocabile: la tifoseria giallorossa si è schierata in modo compatto a favore di Gasperini.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dan Friedkin impone l’armistizio: diktat a Gasperini e Ranieri

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