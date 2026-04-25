Nel corso di una stagione complessa per la Roma, il portiere Mile Svilar si è distinto per le sue prestazioni, attirando l'attenzione delle grandi squadre della Premier League. Il giocatore si è confermato come uno dei portieri più affidabili, con numeri che lo inseriscono tra i migliori a livello europeo. La sua presenza tra i pali rappresenta un punto fermo per la squadra, anche in un periodo di turbolenze societarie.

Mentre la Roma affronta una tempesta societaria senza precedenti, tra i pali brilla la certezza granitica di Mile Svilar, ormai consacrato come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: l’estremo difensore giallorosso vanta la percentuale di parate più alta dell’intera Serie A (77%) e una continuità atletica impressionante, testimoniata dalle 71 gare disputate consecutivamente senza mai saltare un minuto. Prestazioni d’élite che, inevitabilmente, hanno acceso i riflettori della Premier League: secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i colossi Manchester United, Chelsea e Liverpool avrebbero già avviato i primi sondaggi per portare il portiere in Inghilterra.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, muro Svilar: le big di Premier sul portiere dei record

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