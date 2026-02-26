Svilar l’egemonia del guanto | così la Roma ha il miglior portiere d’Europa

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Analisi del rendimento del numero 99 giallorosso: 12 clean sheet e il sorpasso statistico su Di Gregorio e la scuola Juventus. Nella mattinata di oggi, i dati relativi al rendimento difensivo nei maggiori campionati europei confermano una tendenza inequivocabile: la Roma di Gian Piero Gasperini ha blindato la propria porta grazie alle prestazioni straordinarie di Mile Svilar, il quale si attesta come il miglior interprete del ruolo nell’attuale panorama continentale. Con soli 16 gol subiti complessivi e appena 6 reti incassate tra le mura amiche, l’estremo difensore belga ha trasformato la retroguardia giallorossa in un fortino quasi inespugnabile, superato statisticamente solo da corazzate come Barcellona e Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Mangiapoco disegna l’identikit del portiere perfetto: «Ruberei il tuffo a Di Gregorio, a Svilar le uscite». Poi parla così di Buffondi Redazione JuventusNews24Mangiapoco analizza i migliori numeri uno al mondo e svela le caratteristiche tecniche che vorrebbe fare sue per il futuro...

Calciomercato Roma, Svilar potrebbe salutare? Ecco l’indiscrezione sul portiere giallorossoIl Calciomercato Roma entra sempre più nel vivo e, inevitabilmente, incrocia anche le strategie delle big del campionato.

Svilar e l'attesa del derby: Bella, ma quando la Roma gioca in casa...In città l'atmosfera è pazzesca È sempre una gara pazzesca, io ovviamente preferisco quando si gioca Roma-Lazio rispetto a Lazio-Roma, ma durante la settimana che precede la partita siamo sempre ... corrieredellosport.it

Svilar, blitz dell'agente a Roma: si tratta per il rinnovo. Cosa manca ancora, tutti i nodi da sciogliere prima del sìIl blitz è stato utile ma non risolutivo. La Roma e Svilar non hanno ancora un accordo sul rinnovo del contratto. Forse era inevitabile, dopo settimane di frecciate sussurrate nelle orecchie senza un ... corrieredellosport.it