Roma il muro Svilar vale 60 milioni | tra Premier e l’intrigo Vicario

Mile Svilar ha attirato l’attenzione dei club europei a causa della sua crescita rapida e delle prestazioni convincenti. La valutazione di 60 milioni di euro riflette il suo ruolo chiave nella difesa della Roma e le voci di mercato si intensificano con l’interesse di diversi team di Premier League. La situazione ha dato vita a un intrigo tra le trattative per il suo eventuale trasferimento e le strategie del club giallorosso. La questione resta aperta.

L’ascesa meteorica di Mile Svilar ha trasformato la retroguardia della Roma in un fortino inespugnabile, proiettando l’estremo difensore serbo al centro delle dinamiche più calde del calciomercato internazionale. Nella mattinata di oggi, indiscrezioni vicine al club capitolino confermano come il rendimento del numero 99 non stia solo riscrivendo i record stagionali, ma stia innescando un effetto domino che coinvolge i vertici della Premier League e le strategie di mercato dell’ Inter. Con una media di soli 0,61 gol subiti a partita, il sodalizio giallorosso vanta attualmente la miglior difesa dei cinque maggiori campionati europei, un dato che ha spinto la valutazione del cartellino di Svilar verso vette mai esplorate in precedenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Svilar intoccabile: il muro della Roma e la fiducia totale di Gasperini

Roma-Stoccarda 2-0, le pagelle: Pisilli (8) notte da sogno, Svilar (7,5) un muro, Soulè (7) inventa

