A pochi minuti dall’inizio della partita tra Bologna e Roma, il difensore giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza di mettere il club al primo posto in questa fase della stagione. Mancini ha commentato il momento della squadra e l’obiettivo di rafforzare la propria posizione in classifica. La partita rappresenta un momento chiave per le ambizioni europee della formazione romana.

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Bologna-Roma, sfida cruciale per le ambizioni europee dei giallorossi, Gianluca Mancini è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il delicato momento della squadra. Il difensore, diventato ormai uno dei leader indiscussi dello spogliatoio e punto fermo del progetto di Gian Piero Gasperini, non si è sottratto alle domande sul terremoto societario che ha portato all’allontanamento di Claudio Ranieri proprio alla vigilia della trasferta emiliana. Interpellato sulla reazione del gruppo al duro comunicato del club, Mancini ha scelto la via della responsabilità istituzionale: “La Roma viene prima di ogni cosa”, ha dichiarato con fermezza il centrale, sottolineando come la sacralità della maglia debba prevalere su qualsiasi dinamica interna o ribaltone dirigenziale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Mancini nel pre-gara: “Il club sopra ogni cosa”

Notizie correlate

Leggi anche: Milan, Landucci nel pre gara: «Il Milan ha il dovere di vincere ogni partita. Abbiamo 54 punti e con questi punti…»

Roberto Mancini ha fatto visita alla Sampdoria nel ritiro pre FrosinoneIn vista dell’importante sfida contro il Frosinone nel campionato di Serie B, la Sampdoria ha ricevuto una visita speciale nel ritiro romano dove sta...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Rassegna Stampa | Il loop anti-Champions tra punti (non) fatti e scontri diretti falliti; A Krstovic (12') risponde Hermoso (45'), Roma-Atalanta: un pareggio che scontenta tutti; Gasperini Sorpreso dalle parole di Ranieri, mai stati questi toni tra di noi; Non solo Lewandowski, Juventus e Milan in corsa per uno dei migliori laterali mancini al mondo!.

Nella Roma anche Mancini e Cristante navigano a vista: senza rinnovo sarà addioGiorni decisivi per ciò che riguarda il futuro della Roma. Le parole rilasciate venerdì sera da Claudio Ranieri, nel pre-partita della sfida. tuttomercatoweb.com

Calciomercato Roma news | Gianluca Mancini, rinnovo a rischio senza Gasperini? (oggi 17 aprile 2026)Calciomercato Roma news, oggi venerdì 17 aprile 2026: per Gianluca Mancini il rinnovo di contratto potrebbe essere a rischio, futuro legato a Gasperini. ilsussidiario.net

Sky tg24. . A quanto si apprende due iscritti all'Anpi, con il fazzoletto dei partigiani al collo, erano in cerca di un bar a via della delle Sette chiese, a Roma, vicino alla piazza della manifestazione per il 25 aprile quando un uomo su uno scooterone chiaro con ca - facebook.com facebook

#25Abr Buon 25 aprile cara Roma! Foto Roma x.com