Roberto Mancini ha fatto visita alla Sampdoria nel ritiro pre Frosinone

In vista dell’importante sfida contro il Frosinone nel campionato di Serie B, la Sampdoria ha ricevuto una visita speciale nel ritiro romano dove sta preparando la sfida. Roberto Mancini, attuale tecnico dell’Al-Sadd, in Qatar, è andato a trovare i blucerchiati nell’omonimo hotel Park Hotel Mancini. Vista la tensione in Medio Oriente, Mancini ha preferito tornare in Italia. Al Tg1 aveva raccontato: “Ha cominciato a suonare l'allarme del telefono, con messaggi scritti in Arabo e ho sentito 5-6 esplosioni. Eravamo in chiesa per la funzione religiosa quando sono scattati gli allarmi e ci è stato ordinato di tornare immediatamente nelle proprie abitazioni e di non uscire" GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

