Milan Landucci nel pre gara | Il Milan ha il dovere di vincere ogni partita Abbiamo 54 punti e con questi punti…

Marco Landucci ha spiegato che il Milan deve vincere ogni partita per mantenere le speranze di qualificarsi in Champions. La squadra milanese ha accumulato 54 punti finora, ma questa cifra non basta per ottenere il pass europeo. Durante l’intervista, Landucci ha sottolineato la determinazione dei giocatori e l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La partita contro il Parma rappresenta un’occasione cruciale per migliorare la propria posizione in classifica.

Landucci nel pre partita di Torino Milan: «Quando manca Allegri manca il nostro capo. Pulisic? Se è in panchina vuole dire questo! Derby? No, è una partita del Milan»Nel pre partita di Torino Milan, Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha commentato le assenze di Allegri e le scelte di formazione, sottolineando l'importanza del derby e il ruolo di Pulisic, mentre ha analizzato il clima che accompagna la sfida.

Bisseck: “8 punti di vantaggio sul Milan? Vogliamo vincere ogni partita, non importa cosa fanno gli altri”Yann Bisseck ha parlato dopo la vittoria contro il Sassuolo, ribadendo che l’Inter punta a vincere tutte le partite senza guardare troppo alla classifica.

Milan, Landucci: Sbagliato qualcosa di troppo nel primo tempo. Gimenez? Siamo contenti di luiMarco Landucci, allenatore in seconda del Milan, ha parlato dopo la partita di Coppa Italia contro il Bari. Primo impegno ufficiale per il Milan, che batte il Bari nei trentaduesimi di finale di Coppa ... gianlucadimarzio.com

Landucci: La Coppa Italia è importante, il Milan deve sempre giocare per fare beneDopo tre vittorie consecutive in campionato, il Milan torna a pensare alla Coppa Italia, prima del big match di domenica contro il Napoli. Landucci ha parlato proprio della Coppa Italia e degli ... gianlucadimarzio.com

