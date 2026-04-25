Oggi pomeriggio al Renato Dall’Ara si svolge una partita tra due squadre di alto livello, con protagonista un attaccante che ha segnato 25 milioni di euro e viene chiamato “Terminator” dai tifosi. La sfida mette di fronte Malen, considerato un punto fermo dell’attacco, e Castro, che cerca di ritrovare la forma migliore dopo un periodo di difficoltà. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, con obiettivi ancora da definire in campionato.

La sfida di oggi pomeriggio al Renato Dall’Ara non è solo un crocevia per l’Europa, ma il palcoscenico di un duello tra bomber dalle traiettorie opposte: da una parte l’inarrestabile Donyell Malen, dall’altra un Santiago Castro alla ricerca della brillantezza perduta. L’impatto dell’olandese sulla sponda giallorossa del Tevere è stato paragonato a uno Sturm und Drang (impeto e tempesta) calcistico: con 10 reti già messe a referto in campionato, l’ex Aston Villa insegue i record storici di impatto invernale stabiliti da Balotelli (12 gol nel 2013) e Pazzini (11 nel 2011). Un rendimento che ha scatenato i rimpianti di Unai Emery, il quale ha ammesso come la cessione sia stata dettata da ragioni economiche e dal desiderio del giocatore di agire da centravanti puro.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Malen è Terminator: riscatto blindato a 25 milioni

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