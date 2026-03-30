Roma riscatto Malen | pronti 25 milioni per il nuovo re dell’attacco

La società calcistica ha deciso di confermare l’attaccante, destinato a rimanere nel club fino al 2027. È stato definito un accordo da 25 milioni di euro per il suo trasferimento, che garantisce la permanenza del giocatore per le prossime stagioni. La firma è stata ufficializzata dopo un periodo di trattative e il club ha comunicato la volontà di puntare su di lui come punto di riferimento dell’attacco.

La Roma scioglie le riserve e blinda il suo nuovo idolo: Donyell Malen sarà il pilastro dell’attacco giallorosso anche per la stagione 2026-2027. L’impatto dell’olandese nella Capitale è stato a dir poco devastante, trasformando radicalmente la pericolosità offensiva della squadra di Gian Piero Gasperini. Con uno score impressionante di 8 gol nelle prime 12 partite, l’ex Borussia Dortmund ha cancellato ogni dubbio sulla sua centralità nel progetto tecnico, convincendo la dirigenza a procedere al riscatto a titolo definitivo senza attendere la fine del campionato. L’operazione finanziaria è già definita nei minimi dettagli: dopo i 2 milioni di euro versati per il prestito oneroso nel mercato invernale, la Roma ne sborserà altri 25 milioni per esercitare il diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, riscatto Malen: pronti 25 milioni per il nuovo re dell’attacco Articoli correlati Malen–Roma, un’arma totale per Gasperini: profondità, pressione e gol nel nuovo attacco giallorossoNel panorama degli attaccanti europei, Donyell Malen rappresenta una delle interpretazioni più complete del concetto di offensivo ibrido. Roma, le ultime in vista dell'Udinese: Gasp in attacco si affida a MalenGian Piero Gasperini è stato chiaro anche ad Atene, mercoledì scorso, prima della sfida di Europa League contro i greci del Panathinaikos. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma riscatto Malen pronti 25 milioni... Temi più discussi: Malen-Roma, futuro scritto; Roma, i Friedkin rilanciano: Champions priorità e piano stadio sullo sfondo; Calciomercato Roma - Giallorossi pronti ad anticipare il riscatto di Malen; Calciomercato Roma, Friedkin ha deciso: si al riscatto di Malen ad ogni costo. Roma e Gasperini allineati su Malen: pronto il riscatto, le cifreOtto squilli in dodici gare: l’impatto di Donyell Malen sulla Roma è stato un ... msn.com Malen, presente e futuro giallorosso. Roma pronta ad anticipare il riscattoMalen, presente e futuro giallorosso. Roma pronta ad anticipare il riscatto - Leggo - Un Malen (anche) per il futuro per combattere i malumori del presente. Tra le poche note liete di q... - Marione.n ... marione.net Controllo a Roma su segnalazione tedesca, l’eurodeputata prepara interrogazioni #Italia - facebook.com facebook Il Campidoglio modifica il regolamento edilizio. Così i nuovi palazzi di Roma saranno più “green” ift.tt/9kWv5wh x.com