A Roma, l’attenzione si concentra sulle recenti scelte di gestione delle squadre locali. Claudio Ranieri, alla guida di una formazione, ha deciso di affidarsi a un modulo diverso dal solito, sperando in un miglioramento dei risultati. Nel frattempo, il tecnico avversario ha optato per un atteggiamento più rischioso, schierando una formazione offensiva con l’obiettivo di sorprendere l’avversario. Le partite si sono svolte senza particolari sorprese, ma tra le due squadre si sono verificati alcuni cambiamenti nelle formazioni e nelle strategie.

L’illusione è un veleno sottile che a Roma non risparmia nessuno, nemmeno i suoi figli più devoti. Claudio Ranieri è caduto nella trappola di credere che il calcio avesse ancora spazio per la gratitudine, immaginando un “parcheggio riservato” dove la sua storia potesse essere lucidata e rispettata. Invece, come sottolineato in un editoriale di La Repubblica, il Senior Advisor è stato sloggiato con la freddezza riservata a un direttore generale di passaggio, un dirigente qualunque sacrificato sull’altare di un algoritmo o di una nuova filosofia. Ranieri pensava che il mezzo miracolo della scorsa stagione, quando trascinò la squadra dai fondali fino all’Europa, bastasse a blindarlo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’illusione di Ranieri e l’azzardo Gasperini

Notizie correlate

Crocevia Roma: il trittico verità di Gasperini e l’azzardo Robinio VazNella mattinata di oggi, 15 marzo 2026, la Roma si risveglia dinanzi a uno degli snodi più critici della propria gestione sportiva.

Roma, Gasperini e Ranieri ai titoli di codaLe parole di Claudio Ranieri a bordocampo prima dell’inizio di Roma Pisa hanno squarciato il“velo di Maya”, ora la scelta per il futuro della Roma si...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sir Claudio e i tifosi, tra le illusioni perdute e la fede nel guru; Ranieri via dalla Roma, come l'hanno presa i tifosi del 'suo' quartiere Testaccio; Gioco d’azzardo: a Roma è ancora record; Il deserto, l’attesa e la scelta: la condizione umana.

Illusione di sapere dell'IA, 'pericolo per stampa e democrazia'Agcom, 'segnaleremo AI Mode a Ue'. Google, 'migliora ricerca non accesso a informazione'. Confronto alla Sapienza tra ricerca, istituzioni e piattaforme. (ANSA) ... ansa.it

A Roma Händel denuncia le illusioni e gli inganni dei talent showAll’Opera di Roma in scena per la prima volta Il trionfo del Tempo e del Disinganno. Nella regia di Carsen il capolavoro barocco viene ambientato fra studi tv e sequenze da Grande bellezza ... avvenire.it

Si celebra l'81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. A Roma la giornata si è aperta con l'omaggio alle Fosse Ardeatine, poi il Capo dello Stato si è recato a rendere omaggio al Milite Ignoto - facebook.com facebook

La Roma si prepara alla rivoluzione: Massara ai saluti, il sogno è Manna ma c'è di mezzo il Napoli x.com