Mezzacosta il monumento che riaccende la memoria del massacro del ’44

Domani a Poppi si terrà l’inaugurazione di un monumento dedicato ai quindici civili uccisi a Mezzacosta nel 1944. L’evento coincide con il restauro del camminamento, che ha riqualificato il sito del massacro tedesco avvenuto il 31 agosto di quell’anno. La cerimonia sarà presenziata dal sindaco, che ha promosso i lavori di recupero e tutela del luogo.

? Cosa sapere Il sindaco di Poppi inaugura domani il monumento ai 15 civili uccisi a Mezzacosta.. Il restauro del camminamento riqualifica il luogo del massacro tedesco del 31 agosto 1944.. Il sindaco di Poppi, Federico Lorenzoni, guiderà domani alle ore 11 la cerimonia per l’inaugurazione del monumento dedicato ai civili caduti a Mezzacosta, nel luogo dove il fuoco tedesco nel 1944 colpì persone innocenti mentre cercavano la libertà. La memoria storica del Casentino si farà strada tra i sentieri dell’antico camminamento della Mezzacosta, un luogo che sta per tornare a vivere grazie a importanti lavori di riqualificazione. Il progetto, che l’amministrazione comunale intende presentare ufficialmente nelle prossime settimane, non riguarda solo il decoro urbano, ma mira a restituire dignità a un passaggio fondamentale per la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mezzacosta, il monumento che riaccende la memoria del massacro del ’44 Notizie correlate Il 25 aprile a Poppi con l'inaugurazione del restauro del Monumento ai caduti della MezzacostaArezzo, 24 aprile 2026 – Monumento della Mezzacosta: si inaugura la riqualificazione in occasione del 25 aprile in ricordo dei tanti bambini e... Tragedia del 1968: il nuovo libro che riaccende la memoria a CazzagoQuesta sera, venerdì 10 aprile 2026, la Sala Consiliare del Municipio di Cazzago Brabbia si trasformerà nel luogo della memoria collettiva per le ore... Una raccolta di contenuti Il 25 aprile a Poppi con l'inaugurazione del restauro del Monumento ai caduti della MezzacostaArezzo, 24 aprile 2026 – Monumento della Mezzacosta: si inaugura la riqualificazione in occasione del 25 aprile in ricordo dei tanti bambini e persone uccisi dal mortaio tedesco L’Amministrazione di P ... lanazione.it 25 Aprile con il restauro del monumento di Mezzacosta15 furono le vittime civili a Poppi che furono uccise il giorno precedente alla liberazione del paese. A loro era stato dedicato un monumento per la stradella di Mezzacosta che è stato riqualificato e ... teletruria.it