81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell' Italia | il programma

Il 21 e il 25 aprile si commemorano rispettivamente la Liberazione di Bologna e dell'Italia dal nazifascismo. In occasione di queste ricorrenze, dal 21 al 25 aprile, verranno esposte le bandiere delle Brigate partigiane dalle finestre di Palazzo d’Accursio. La cerimonia prevede inoltre eventi pubblici e iniziative in diverse parti della città per ricordare quegli avvenimenti.

Il 21 e il 25 aprile si celebra la Liberazione di Bologna e dell'Italia dal nazifascismo. Dal 21 al 25 aprile, saranno esposte le bandiere delle Brigate partigiane dalle finestre di Palazzo d’Accursio. Nel sito Storia e Memoria di Bologna puoi vedere tutte le bandiere. Verranno deposte le corone.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Firenze ricorda l’81° anniversario della Liberazione, gli appuntamenti in cittàFirenze, 18 aprile 2026 – Firenze, città medaglia d’oro della Resistenza, si prepara a celebrare sabato 25 aprile l’81° anniversario della... 25 Aprile: l’81° anniversario della Liberazione al Cinema ModernissimoLa Cineteca di Bologna celebra l’81° anniversario della Liberazione con la rassegna Viva la libertà, dal 18 al 25 aprile al Cinema Modernissimo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; 25 aprile 2026, 81° anniversario della Liberazione nei comuni della città metropolitana; La Liberazione in Cineteca – Programmazione; CASALECCHIO DI RENO (BO): 81° anniversario della Liberazione e 50° anniversario della morte di Renata Viganò. 25 aprile 2026, 81° anniversario della Liberazione nei comuni della città metropolitanaLe celebrazioni per gli 80 anni dal primo voto politico nazionale delle donne in Italia (2 giugno 1946), un passaggio storico che ha portato profonde trasformazioni nel nostro Paese sul piano civile, ... cartabiancanews.com Giovanni Lindo Ferretti legge i CerviLa Cineteca di Bologna celebra l’81° anniversario della Liberazione con la rassegna ’Viva la libertà’, da oggi al 25 ... msn.com #Archivio #Liberazione BOLOGNA OTTANT'ANNI FA Immagini rare e inedite della Guerra e della Liberazione, un appuntamento della rassegna "Viva la libertà" al Modernissimo martedì 21 aprile alle ore 17.45. cinetecadibologna.it/programmazione/proiezi facebook